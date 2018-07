Agenda Jardinagem: Nesta quinta, 15, o Viveiro Sabor de Fazenda realizará, em São Paulo (SP), mais um curso de férias do Projeto Dedinho Verde, voltado para crianças. Tel. (0--11) 2631-4915. Orgânicos: A Associação de Agricultura Orgânica (AAO) realizará, no sábado, 17, curso de agricultura orgânica e alimentação desintoxicante, em São Paulo (SP). E, no domingo, 18, de minhocultura e compostagem na prática, em Itapecerica da Serra (SP). Tel. (0--11) 3875-2625. Equinos: De 21 a 24, a Universidade do Cavalo realizará o curso básico de casqueamento e ferrageamento, em Sorocaba (SP). O curso é coordenado pelo médico veterinário Edison Pagoto. Informações, tel. (0--15) 3217-8978 ou e-mail: uc@universidadedocavalo.com.br.