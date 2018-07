Agenda . Solo: Na sexta-feira, em Jundiaí (SP), o Instituto Agronômico (IAC-Apta) dará o 2.º Curso de Tecnologia para Amostragem de Solo. Tel. (0--19) 3231-5422 ramal 129. Pragas: A Associação de Agricultura Orgânica (AAO) dará, no dia 31, em São Paulo (SP), curso teórico sobre manejo de solo e controle de pragas. Tel. (0--11) 3875-2625. Orquídeas: O especialista Apraham Minassian, da Armênia Orquídeas, dará curso básico de cultivo de orquídeas, no dia 31, em São Paulo (SP). Tel. (0--11) 2996-3861. Curso técnico: Estão abertas até o dia 30 as inscrições para o Curso Técnico em Agropecuária, da Epamig. O curso ocorre em Pitangui (MG). Tel. (0--37) 3271-4004.