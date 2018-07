Agenda Cogumelo shiitake: A Associação de Agricultura Orgânica dará, domingo, em São Paulo (SP), curso de cultivo de cogumelo shiitake. Tel. (0--11) 3875-2625. Feijão irrigado: A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP) realiza, de 3 a 5 de fevereiro, em Piracicaba (SP), o 10.º Simpósio da cultura de feijão irrigado. Tel. (0--19) 3417-6600. Orquídeas: A Armênia Orquídeas dará, no sábado, em São Paulo (SP), curso de cultivo de orquídeas, com o especialista Apraham Minassian. Tel. (0--11) 2996-3861. Frutas: O 3.º Seminário de Fruticultura de Clima Temperado será dia 3/2, em S. Bento do Sapucaí (SP), no Núcleo de Produção de Mudas da Cati. Tel. (0--12) 3971-2046.