Agenda Amendoim: O Instituto Agronômico (IAC) e a Apta promoverão, na sexta-feira, em Pindorama (SP), dia de campo sobre melhoramento genético e desenvolvimento de cultivares de amendoim. Tel. (0--19) 3231-5612. Ovinos: No sábado, em Itapetininga (SP), será realizado o Dia da Ovinocultura, promovido pelo Sindicato Rural, Suporte Rural Consultoria e Exposição Industrial e Comercial de Itapetininga. Tel. (0--15) 3392-4647. Solos: A 25.ª Reunião Anual do Ensaio de Proficiência IAC para Laboratórios de Análise de Solo para Fins Agrícolas será no dia 10, em Campinas (SP). Tel. (0--19) 3231-5422, ramal 129. Arroz: O Instituto Agronômico (IAC-Apta) promoverá o Dia de Campo de Arroz 2009, no dia 12, em Pindamonhangaba (SP). Tel. (0--19) 3231-5422, ramal 129, ou eventos@iac.sp.gov.br. Plantio direto: O Polo Regional do Sudoeste Paulista da Apta promoverá, dia 11, em Cesário Lange (SP), o 3.º Encontro Regional de Plantio Direto na Palha. Tels. (0--15) 3542-1310 e (0--15) 3251-4230. Pós-graduação: O Centro de Conhecimentos em Agronegócios (Pensa) promoverá curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Estratégica dos Agronegócios, com início em março. Tel. (0--11) 3732-2034.