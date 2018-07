Agenda Leite: O Senar realizará, na sexta-feira e no sábado, em Araçatuba (SP), curso sobre o Programa Pró-Leite, de capacitação de manejo intensivo de produção. Tel. (0--18) 3607-7826. Mata ciliar: O Instituto Agronômico (IAC-Apta) promoverá, na sexta-feira, a 2.ª Oficina de Planejamento para Proteção de Áreas Ciliares, em Jundiaí (SP). Tel. (0--19) 3231-5422. Jardinagem: No sábado, em São Paulo (SP), o Viveiro Sabor de Fazenda dará curso sobre cultivo e uso de ervas aromáticas. Tel. (0--11) 2631-4915. Minhocultura: A Associação de Agricultura Orgânica (AAO) dará, no sábado, em São Paulo (SP), curso sobre minhocultura e compostagem. Tel. (0--11) 3875-2625.