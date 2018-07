Biodinâmica: Estão abertas as inscrições para o curso de Especialização em Agricultura Biodinâmica, do Instituto Elo, em Botucatu (SP). Tel. (0--14) 3815-1739.

Lavoura-pecuária: No dia 27, em Nova Odessa (SP), evento debaterá aspectos físicos e de fertilidade do solo na integração lavoura-pecuária, no Instituto de Zootecnia. Tel. (0--19) 3466-9413.

Leilão: Hoje, às 21 h, em Itararé (SP), Abelardo Lupion, Antonio De Donno, Francisco Jurenir de Souza e Sidnei Tomé realizam o 5.º Leilão Elo da Fronteira, que ofertará 29 lotes (bezerras e 14 prenhezes). Tel. (0--11) 2667-5115.