Pecuária de corte: Amanhã e sexta-feira, em Dourados (MS), será realizado curso gratuito sobre melhoramento genético da raça brahman, durante a Expoagro de Dourados. Tel. (0--67) 3423-3384.

Eventos: O IAC-Apta dará, amanhã, palestra sobre resistência de plantas aos nematoides de galha, em Campinas, e seminário de segurança e saúde, em Jundiaí (SP). Tels. (0--19) 3241-5188 e (0--11) 4582-8155.

Confinamento: A Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz (Fealq), da Esalq, dará, na sexta-feira e no sábado, em Piracicaba (SP), o 4.º Treinamento Confinamento de Bovinos de Corte. Site: www.fealq.org.br.

Citricultura: Na sexta-feira e no sábado, o Fundo de Defesa da Citricultura (Fundecitrus) realizará, em Santa Rita do Passa Quatro (SP), dia de campo sobre controle do vetor do greening.

Tel. (0--16) 3324-5300.

Escargots: O engenheiro agrônomo Carlos Funcia dará curso de criação de escargots (gênero Helix sp), no sábado, em São Paulo (SP). Tel. (0--11) 3667-5907 ou e-mail: funcia@escargots.com.br.

Piscicultura: A Embrapa Meio Ambiente promoverá, no sábado, em Monte Alegre do Sul (SP), seminário e dia de campo sobre piscicultura, com foco na tilápia. Tel. (0--19) 3899-1022.

Bovinos: O Departamento de Zootecnia da Esalq/USP promoverá, no dia 30, das 8 às 16 horas, em Piracicaba (SP), a 65.ª edição do Leilão de Bovinos. Serão ofertados 115 bovinos, das raças nelore, canchim, HPB e HPB x jérsei, além de cabeças de gado de corte comercial. Tel. (0--19) 3429-4134.

Lusitano: No sábado, às 12h30, em Araçoiaba da Serra (SP), será realizado o 12.º Leilão Internacional Luso-Brasileiro. O leilão vai disponibilizar 36 lotes de cavalos puros-sangues lusitanos, entre machos e fêmeas de diferentes idades e pelagens. Site: www.cavalolusitano.com.br.

Simental: No dia 27, às 21 horas, no 1.º Leilão Virtual Fêmeas Simental, a Casa Branca Agropastoril porá à venda 50 fêmeas simental prenhes, provadas e com garantia reprodutiva e sanitária. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (0--35) 3452-0828.

Manga-larga: A Associação Brasileira de Criadores de Cavalos da Raça Mangalarga realizará, no dia 26, no Jockey Club de São Paulo, na capital, o 65.º Leilão Oficial Mangalarga. Serão ofertados 40 lotes selecionados por técnicos da entidade. Tel. (0--11) 3673-9400.

Pecuária de corte: Hoje e amanhã, em Goiânia (GO), ocorre o 4.º Workshop Negócios e Tendências na Pecuária de Corte. Sanidade, nutrição, genética, crise econômica e mercados são alguns dos temas em debate. Tel. 0800 888 8484.