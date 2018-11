Ambiente: De sexta-feira a domingo, a Fundação SOS Mata Atlântica promoverá o Viva a Mata 2009, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo (SP). A programação completa do evento está no site www.sosma.org.br.

Café: O Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé) reunirá, dia 25, na capital paulista, os setores de produção, consumo e mercado da cadeia de café no 3.º Coffee&Dinner. Site: www.coffeedinner2009.com.br.

Agricultura de precisão: O Instituto Agronômico (IAC-Apta) realiza, amanhã, em Jundiaí (SP), o curso Uso do GPS de navegação na agricultura 2009. Tel. (0--19) 3231-5422 ramal 121 ou jfmoraes@iac.sp.gov.br.

Comércio sustentável: No dia 25, em Piracicaba (SP), a Esalq-USP promoverá a palestra Circuitos curtos alimentares, sobre a comercialização de alimentos sem intermediários. Tel. (0--19) 3417-8729.