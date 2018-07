Puro-sangue inglês: No dia 31, no Rio de Janeiro (RJ), os Haras Anderson, Mondesir e Old Friends realizam o 12.º Leilão Top Classic. Tel. (0--53) 3503-1444.

Manga-larga marchador: Prossegue até sábado, em Belo Horizonte (MG), a 28.ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador. Tel. (0--31) 2127-0360.

Pecuária: De 27 a 30, em São Carlos (SP), ocorre a 20.ª Semana do Estudante, com palestras sobre gado de corte, de leite e ovinos de corte. Tel. (0--16) 3411-5600.

Forragem: Na sexta-feira, em Nova Odessa (SP), o Instituto de Zootecnia dá palestra sobre conservação de forragens. Tel. (0--19) 3466-9413.