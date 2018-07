Nelore 2 - Várias prenhezes da raça estarão à venda no dia 19, a partir das 20h, no Itanhanguá Golf Club, no Rio de Janeiro (RJ), com promoção de Jorge Sayed Picciani, do Grupo Monte Verde. Tel. (0--21) 9982-3795.

Ovinos: Está marcado para sexta-feira o 2.º Leilão PauliTexel, com oferta de 40 lotes de ovinos de vários criadores, durante a Feinco, em São Paulo (SP), a partir das 14h. Mais informações no site www.paulitexel.com.br.

Ovinos 2: O 6.º Leilão Dorper Doadoras, da VPJ Agropecuária, ocorrerá amanhã, a partir das 21h, durante a Feinco, em São Paulo (SP). Serão ofertadas 30 fêmeas da raça. Informações no site

www.vjppecuaria.com.br.

Equinos: Neste sábado serão leiloados, no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ), 60 lotes de equinos da raça campolina, pelagem pampa, do Haras do Barulho. Informações, tel. (0--11) 5666-8524 e 9131-4712.