Qualidade do leite

Será realizado, na Embrapa Cerrados, em Brasília (DF) um curso sobre qualidade do leite, higiene e procedimentos de ordenha.

Voltado para produtores, o curso inclui boas práticas de ordenha, noções de resfriamento do leite e funcionamento de tanques de expansão e de ordenhadeira mecânica. Tel (0--61) 3388-9931.

18 de março

Integração

A Epamig realiza amanhã, em São João Del Rei (MG), um dia de campo para demonstrar as vantagens do Sistema Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, desenvolvido pela entidade. O evento é destinado a produtores rurais e técnicos da área. Tel (0--32) 3379-2649.

20 e 21 de março

Rédeas e esporas

A Universidade do Cavalo e a Selaria Círculo R realizam um curso sobre fabricação e manutenção de equipamentos de couro. O programa conta com aulas teóricas e práticas sobre a confecção, o conserto e manutenção de diferentes tipos de cabeçadas, rédeas, correias de esporas e peitorais entre outros artigos em couro, Tel. (0--15) 3217-8978.

20 de março

Medicinais

A Sabor da Fazenda vai realizar, no próximo sábado, curso sobre plantas medicinais. O conteúdo inclui a identificação e o reconhecimento de plantas medicinais, suas principais utilizações e técnicas de colheita, secagem e armazenamento das plantas. Informações, telefone (0--11) 2631-4915.

20 de março

Orgânicos

A Associação de Agricultura Orgânica (AAO) dará curso de agricultura orgânica e alimentação desintoxicante, no Parque da Água Branca, em São Paulo (SP). Informações, tel. (0--11) 3875-2625.

NELORE

Leilões movimentam R$ 1,5 milhão

Quatro leilões de corte realizados nos primeiros dias da Expoinel Mato Grosso, em Cuiabá (MT), tiveram faturamento superior a R$ 1,5 milhão. Até o próximo domingo, que é quando termina a feira, serão realizados mais três leilões de elite, encerrando a agenda de 12 leilões previstos.

LEITE

Agenda de congresso inclui visitas técnicas

O 11º Congresso Pan-Americano do Leite, que ocorre em Belo Horizonte (MG), entre os dias 22 a 25 de março, vai contar com visitas técnicas em quatro fazendas consideradas modelo de excelência na produção de leite e na aplicação de conceitos de sustentabilidade. Informações no site: www.congressofepale.com

TABAPUÃ

Leilão virtual ofertará 100 matrizes prenhes

A Fazenda Quatro Irmãs, localizada em Veríssimo (MG), disponibilizará 100 fêmeas de elevada qualidade genética para o Leilão Virtual Matrizes Tabapuã RF, que ocorrerá no próximo dia 23 de março, às 21h. As matrizes estão todas com prenhez confirmada. Tel. (0--34) 3338-0019.

SELEÇÃO

Casa Branca leiloa 31 animais de elite

Entre os lotes que serão ofertados em leilão virtual no dia 24 de março, às 21h, estará o garanhão Major’s Ronald, e a craque da Apartação, O’Akey By Moon TMR. Mais informações no site: www.harascasabranca.com.br