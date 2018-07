Limões

Ocorre amanhã, em Cordeirólopis (SP), o 11.º Dia do Limão Taiti. Realizado pelo Centro de Citricultura do Instituto Agronômico (IAC-Apta), o evento é voltado para citricultores, estudantes, agrônomos e pesquisadores. As inscrições são gratuitas. Tel. (0--19) 3546-1399. E-mail: evento@centrodecitricultura.br.

27 de março

Simental

No sábado ocorre, na Fazenda Bela Vista, em Boituva (SP), o 1.º Leilão Panorama Simental. Realizado pela Agropecuária Anguita, o leilão trará uma seleção de animais de linhagem sul-africana da raça simental. Informações no site www.panoramasimental.com.br.

27 de março

Horta caseira

A Sabor de Fazenda vai realizar no dias 27 (sábado), em São Paulo (SP), um curso sobre horta caseira. A programação do curso inclui desde a introdução de agricultura orgânica e noções de fisiologia das plantas até o passo-a-passo para a montagem da horta em vasos e noções de compostagem. Insrições pelo telefone (0--11) 2631-4915. Ou no site www.sabordefazenda.com.br.

29 de março

Logística

Na próxima segunda-feira ocorre o 7.º Seminário Internacional em Logística Industrial. Realizado na Esalq/USP, em Piracicada (SP), o objetivo do evento é discutir os problemas relacionados à cadeia agroindustrial e propor novas soluções logísticas. Informações no site www.fealq.org.br.

6 a 8 de abril

Avicultura

Entre os dias 6 e 8 de abril ocorre, em Chapecó (SC), o 11.º Simpósio Brasil Sul de Avicultura. Mais informações podem ser obtidas no site www.nucleovet.com.br ou pelo tel. (0--49) 3329-1640.