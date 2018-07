Inscrições Expozebu

Encerram-se na sexta-feira, dia 2 de abril, as inscrições de animais que participarão dos julgamentos durante a Expozebu 2010, a maior feira zebuína do mundo, que ocorrerá entre 28 de abril e 10 de maio, em Uberaba (MG). As inscrições poderão ser feitas on-line, no site da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), cujo endereço é www.abcz.org.br. O criador pode entrar em contato pelo telefone (0--34) 3319-3935 para obter outras informações. A ABCZ informa que as inscrições feitas em papel também serão aceitas este ano, porém, a partir de 2011, a entidade só disponibilizará o sistema on-line.

21 de abril

Gado angus

A Casa Branca Agropastoril, a Agropecuária Fumaça, a Agropecuária HR e a 3E Agropecuária, todos criadores da raça angus, ofertarão 60 lotes de fêmeas (matrizes e novilhas) e machos angus no 2º Leilão Virtual Angus Produção, a partir das 14h, com transmissão ao vivo pelo Canal Rural. Informações no tel. (0--35) 3452-0828 e no site: www.casabrancaagropastoril.com.br

21 de abril

Quarto-de-milha

O leilão do Haras Michelle será durante o Congresso ABQM, em Avaré (SP), com oferta de éguas campeãs, como Vaia Dash e Creekit Times. A leiloeira será a WV Leilões. O evento será transmitido ao vivo pelo AgroCanal. Mais informações nos sites www.wvleiloes.com.br e www.harasmichelle.com.br, tel. (0--18) 3551-9696.

22 de abril

Quarto-de-milha 2

O 22.º Leilão Atalla também será em Avaré (SP), durante o Congresso ABQM, com oferta de 46 lotes. A partir das 20h30, no recinto da Emapa (Av. Mário Covas, 1). Mais informações, tel. (0--11) 2112-5900.