Orquídeas

A Sociedade Orquidófila Cantareira promoverá exposição de orquídeas no Horto Florestal, em São Paulo (SP), em comemoração à Semana do Meio Ambiente. Tel. (0--11) 2996-3861.

7 a 11 de junho

Banana

Com o tema Atualidades e Perspectivas da Bananicultura Sustentável, o 7.º Simpósio Brasileiro sobre Bananicultura será realizado em Registro (SP). A organização é da Sociedade Brasileira de Fruticultura e Associação dos Bananicultores do Vale do Ribeira. Tel. (0--13) 3856-1656.

7 a 10 de junho

Oleaginosas

As Embrapas Algodão e Agroenergia e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca promovem o 4.º Congresso Brasileiro de Mamona e o 1.º Simpósio Internacional de Oleaginosas Energéticas, em João Pessoa (PB). Site: www.cbmamona.com.br.

7 a 11 de junho

Citricultura

A 32.ª Semana da Citricultura, o 41.º Dia do Citricultor e a 36.ª Expocitros, promovidos pelo Instituto Agronômico (IAC-Apta), serão realizados em Cordeirópolis (SP). Tel. (0--19) 3546-1399.

8 de junho

Café

A Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo e a Câmara Setorial de Café realizam o evento Sabor da Colheita de Café 2010, no Instituto Biológico, em São Paulo (SP). Tel. (0--11) 5067-0377.

26 a 31 de julho

Espumantes

Estão abertas até 20 de junho as inscrições para o Curso de Vinificação de Espumantes, que será realizado na Unicamp, em Campinas (SP). Tel. (0--19) 3521-1084.