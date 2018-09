Eucalipto

A Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp de Botucatu (SP) realiza a 6.ª edição do Dia de Campo do Eucalipto. Inscrições, www.fca.unesp.br.

9 e 10 de junho

Soja responsável

A Round Table on Responsible Soy Association realiza a 5.ª Conferência Internacional da Soja Responsável, em São Paulo (SP). Site: http://annualconference.responsiblesoy.org.

10 e 11 de junho

Sustentabilidade

O Grupo de Estudos "Luiz de Queiroz" realizará, em Piracicaba (SP), o Simpósio Perspectivas do Brasil frente aos desafios da Sustentabilidade, com a coordenação do professor Carlos Eduardo Pellegrino Cerri. Tel. (0--19) 3417-6604.

12 de junho

Horta caseira

A Associação de Agricultura Orgânica promove curso de introdução à agricultura orgânica e agricultura urbana, no Parque da Água Branca, em São Paulo (SP). Tel. (0--11) 3875-2625.

15 de junho

Café

O Simpósio de Cafeicultura Mecanizada será realizado na Expocafé, em Três Pontas (MG). Site: www.expocafe.com.br.

17 a 19 de junho

Medicinais

O Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu (SP) realizará o 9.º Workshop sobre Plantas Medicinais de Botucatu. O tema do evento será o uso indiscriminado de plantas medicinais. Tel. (0--14) 3811-6265.