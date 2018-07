AGENDA AMBIENTAL A Matilha Cultural mostra a importância do meio ambiente com o Setembro Verde, projeto que reúne diversas atividades, como oficinas, bate-papos e até lançamento de disco. A partir de 3ª (11), a exposição '-40ºC a +40ºC. Antártida a Amazônia' (foto), de Bárbara Veiga, mostra a caça às baleias no Polo Sul e as tribos indígenas do Acre. Pág. 97