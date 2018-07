Agenda amortece tiro disparado por bandido em SP Um professor de artes marciais de 43 anos foi baleado hoje durante um roubo no estacionamento do Shopping Pirituba, na zona norte de São Paulo. Ele levou dois tiros na barriga e um no peito. A perícia apurou que o disparo no peito foi amortecido por uma agenda de telefones carregada pela vítima no bolso da camisa. O professor passou por cirurgia no Pronto-Socorro Pirituba e não corre risco de morte, informou a Secretaria Municipal de Saúde.