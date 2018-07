O 11.º Congresso Pan-Americano do Leite, que ocorre em Belo Horizonte (MG), entre os dias 22 a 25 de março, vai contar com visitas técnicas em quatro fazendas consideradas modelo de excelência na produção de leite e na aplicação de conceitos de sustentabilidade. Informações no site: www.congressofepale.com.