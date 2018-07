Agenda de jornada no Rio se mantém

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que reunirá de 23 a 28 de julho jovens fiéis do mundo todo na cidade do Rio de Janeiro, está mantida e contará com a presença do sucessor do papa Bento XVI. Segundo o arcebispo do Rio de Janeiro, d. Orani Tempesta, toda a agenda organizada de acordo com a orientação de Bento XVI será mantida, mas o novo líder da Igreja poderá acrescentar a ela os eventos que desejar.

"Vamos aguardar a nomeação (do novo papa) e conversar com ele para conhecer os seus desejos", destacou d. Orani em entrevista coletiva após celebrar missa pelo dia de Nossa Senhora de Lourdes, na qual anunciou a renúncia do papa para cerca de 700 pessoas, no bairro de Vila Isabel, Zona Norte da cidade.

D. Orani qualificou de "um ato de coragem" a renúncia de Bento XVI e afirmou que já havia sido informado sobre as dificuldades do pontífice para cumprir as obrigações que o cargo exige, em razão de problemas de saúde. Segundo o arcebispo, Bento XVI já tinha dito, em um encontro preparatório para o evento, que a jornada poderia ser realizada pelo seu sucessor.

"Normalmente, os papas continuam até o fim, mesmo em situação de doença. Ele deu um sinal de coragem ao renunciar. São tantas as mudanças (na sociedade) que era necessário que fosse realmente diferente dessa vez", afirmou.

No dia 22, d. Orani poderá ser conduzido à condição de cardeal pelo Vaticano, a tempo de participar do conclave no qual será decidido o nome do próximo líder da Igreja Católica.

Ele preferiu, contudo, não comentar sua provável condução ao posto de cardeal - o que deve credenciá-lo a atuar como um dos eleitores do novo papa - nem sua participação no conclave.

"A única coisa que temos a fazer é orar pela saúde de Bento XVI e pelo novo papa. Que Deus abençoe o Santo Padre e todos os cardeais que participarão do próximo conclave", disse d. Orani, para, em seguida, reafirmar a intenção de atrair o maior número de jovens ao Rio, em julho. "Agradecemos por ele (Bento XVI) ter escolhido a nossa cidade para ser a sede da Jornada Mundial da Juventude", acrescentou.

A JMJ ocorre neste ano sob o lema "Ide e fazei discípulos entre todas as nações". A jornada se dá anualmente nas dioceses de todo o mundo, e apenas a cada dois ou três anos é realizado um encontro internacional. O último evento ocorreu em Madri, na Espanha, em 2011, com a participação de 2 milhões de fiéis de 190 países.

Posição oficial. A viagem ao Brasil deve ser uma das primeiras do próximo papa. O Vaticano confirmou ontem ao governo brasileiro que a participação de um pontífice na Jornada Mundial da Juventude está confirmada.

"Essa é a posição oficial do Vaticano", declarou ao Estado o embaixador do Brasil ante a Santa Sé, Almir Franco de Sá Barbuda. O diplomata lembra que, no caso de Bento XVI, sua primeira viagem também foi à jornada da juventude, em 2005 na Alemanha.

Bento XVI foi apenas o segundo papa da história a visitar a América Latina. Antes dele, João Paulo II havia percorrido o continente, reconhecendo o peso da região para a Igreja.

Mas se o próximo papa fizer de fato sua viagem ao Brasil, a relação entre a Igreja e o governo precisarão ainda passar por um teste. Isso porque o acordo que estabelece a relação bilateral é alvo de uma ação de inconstitucionalidade, que está neste momento sendo julgada pelo Supremo Tribunal Federal. O acordo prevê o ensino religioso nas escolas públicas, o que foi questionado.

A assinatura do compromisso tinha sido promessa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que declarou a Bento XVI que o entendimento estaria fechado antes do final de seu mandato.

No governo, porém, nem todos concordavam com ele. Na visita de Bento XVI ao Brasil o então chanceler, Celso Amorim, optou por não estar presente, alegando uma viagem ao Canadá. / COLABOROU JAMIL CHADE