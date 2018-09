Agenda Geral: Aneel faz leilão da usina de Jirau A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) realiza, em Brasília, a partir das 14 horas, o leilão da usina hidrelétrica de Jirau, a ser construída no Rio Madeira (Rondônia). Dois consórcios confirmaram participação: Jirau Energia e Energia Sustentável do Brasil. Confira outros destaques do dia: CEF/Balanço - A Caixa Econômica Federal divulga o balanço do primeiro trimestre. Os números serão anunciados às 14h30 pela presidente do banco, Maria Fernanda Coelho, em Brasília. Fecomercio/ICC - A Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio) anuncia o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) referente a maio, na capital paulista. FGV/IPC-S - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga os resultados regionais de inflação das sete capitais usadas para cálculo do Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) de até 15 de maio. BC/Focus - O Banco Central apresenta os resultados do levantamento semanal conhecido como Relatório Focus, que traz as projeções dos analistas do mercado financeiro para os principais indicadores econômicos. Balança/Comercial - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) divulga os números da balança comercial relativos à terceira semana de maio. Lula/Prefeitos - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne, às 15 horas, em Brasília, com prefeitos de municípios com menor Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Em seguida, Lula recebe Carlos Minc, convidado a assumir o cargo de ministro do Meio Ambiente. FHC/Real - O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso será convidado para a entrega da Medalha Pedro Ernesto aos economistas que formularam o plano Real: Edmar Bacha, André Lara Resende, Pérsio Arida e Gustavo Franco. Marta/Agenda - A ministra do Turismo, Marta Suplicy, participa no Palácio Guanabara, no Rio, do lançamento oficial do III° Congresso Mundial de Enfrentamento da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. À tarde, em São Paulo, a ministra apresenta o projeto de mobilidade urbana para a Copa de 2014 que ela entregou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e à ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff. Nova CPMF/Decisão - O governo decide hoje durante reunião da coordenação política, uma forma de aumentar a arrecadação para investir na área da saúde, compensando o fim da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) e a provável aprovação da Emenda à Constituição nº 29, que obriga o governo a investir R$ 20 bilhões em saúde até 2010. Etanol/Europa - O deputado Duarte Nogueira (PSDB-SP), integrante da delegação de parlamentares brasileiros, que, no início deste mês esteve na Europa para defender a sustentabilidade do etanol nacional, apresenta os resultados da viagem em encontro na Sociedade Rural Brasileira (SRB), em São Paulo. Stephanes/MT - O ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, representa o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na assinatura do acordo de cooperação para execução de ações do programa ?Territórios da Cidadania?, em Cuiabá (MT).