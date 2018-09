Agenda Geral: BC anuncia dados do setor externo O Banco Central anuncia os dados do setor externo relativos ao mês de abril. A divulgação inclui o resultado de transações correntes, com detalhamento dos números de remessas de lucros e dividendos, e os números do Investimento Estrangeiro Direto (IED). Confira outros destaques do dia: BC/Focus - O Banco Central divulga a pesquisa semanal Focus, com as projeções de cerca de 100 instituições financeiras para os principais indicadores econômicos, como juros, inflação e PIB. FGV/IPC-S - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga o resultado da terceira quadrissemana de maio do Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S). Balança/Comercial - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) apresenta os números da balança comercial referentes à quarta semana de maio. Lula/Agenda - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa no Rio da cerimônia de abertura do XX Fórum Nacional do Instituto Nacional de Altos Estudos (Inae), no BNDES. Às 12h30, em Niterói (RJ), o presidente estará no lançamento do Programa de Modernização e Expansão da Frota e de Embarcações de Apoio da Petrobras. Às 17h15, em Diadema (SP), Lula vai à inauguração do Complexo Quarteirão da Saúde. Mantega/Fiesp - O ministro da Fazenda, Guido Mantega, participa da reunião de diretoria da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), na sede das entidades, em São Paulo. Sanguinetti/Caso Isabella - Contratado pela defesa do casal Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, o médico-legista alagoano George Sanguinetti deve anunciar hoje, em São Paulo, seu parecer sobre os laudos parciais da polícia paulista a respeito da morte da menina Alexandre Nardoni. Stephanes/Empresários - O ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, fará palestra sobre ?Agroindústria e Exportação Brasileira? para 250 presidentes de empresas nacionais e multinacionais filiadas ao Grupo de Líderes Empresariais, em São Paulo.