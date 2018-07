Agenda Geral: BC divulga ata de reunião do Copom O Banco Central divulga a ata da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) realizada na semana passada, em que aumentou em 0,50 ponto porcentual a taxa básica (Selic) de juros, de 11,75% para 12,25%. Confira outros destaques do dia: Meirelles/Inflação - O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, se reúne com economistas em São Paulo. Segundo a assessoria de imprensa do BC, o objetivo é "colher subsídios para a elaboração do Relatório de Inflação". Fiesp/Seminário - A reforma tributária será o primeiro tema do Congresso da Indústria, que a Fiesp promove no Centro de Convenções do Hotel World Trade Center, na capital paulista. Participam do debate o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, e o presidente da Comissão Especial da Reforma Tributária da Câmara dos Deputados, Antônio Palocci Filho (PT-SP), entre outros. FGV/Indústria - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) e a Eletropaulo divulgam o Sinalizador da Produção Industrial (SPI) de maio. Lula/Energia - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, no Palácio do Planalto, da solenidade de assinatura do contrato de concessão da usina hidrelétrica de Santo Antônio, no Rio Madeira, que terá capacidade de geração de 3.150 megawatts. Tesouro/Paralisação - Os servidores da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) paralisam as atividades por 48 horas, hoje e amanhã, reivindicando equiparação de salários com os dos fiscais federais. Genro/Ciab - O ministro da Justiça, Tarso Genro participa, às 11h, de painel sobre legislação e investigação durante o XVIII Ciab, congresso e exposição de Tecnologia da Informação (TI) do setor financeiro promovido pela Febraban, no Transamérica Expocenter. Aftosa/Rio - O ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, participará hoje da 15ª Reunião Interamericana em Nível Ministerial sobre Agricultura e Saúde (RIMSA 15), no Rio. Stephanes debaterá, com ministros de 35 países, as conclusões do evento bienal que tem como tema central, este ano, a ?Aliança pela Eqüidade e Desenvolvimento Rural nas Américas?. Agronegócio/Paralisação - Os fiscais federais agropecuários cruzarão os braços hoje e amanhã em protesto contra os termos da Medida Provisória (MP) 431, que estabelece a reestruturação da massa salarial dos servidores públicos. Os fiscais são responsáveis pelo controle das cargas agrícolas que transitam nos pontos de embarque e desembarque do País.