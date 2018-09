Agenda Geral: BC divulga evolução do juro em abril O Banco Central anuncia, às 10h30, os números do mercado de crédito e a evolução das taxas de juro em abril. Confira outros destaques do dia: Tesouro/Governo - A Secretaria do Tesouro Nacional divulga, às 15 horas, o resultado do Governo Central (que compreende Previdência, Tesouro e Banco Central) de abril. BC/Seminário - O Banco Central promove, em São Paulo, o 3º Seminário sobre Riscos, Estabilidade Financeira e Economia Bancária. O evento terá palestras do presidente do BC, Henrique Meirelles, e do diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) Randall S. Kroszner. FGV/Consumidor - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) de maio. Dilma/Mantega/BNDES - O segundo dia do XX Fórum Nacional, que acontece até sexta-feira, na sede do BNDES, no Rio, tem as presenças previstas dos ministros Dilma Rousseff (Casa Civil) e Guido Mantega (Fazenda). Net Digital/Ministro - O ministro das Comunicações, Hélio Costa, deve comparecer ao lançamento, em Brasília, da Net Digital HD Max, que é o serviço de TV por assinatura via cabo em alta definição da NET Serviços. Auditores/Fiscais - Dirigentes do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais (Unafisco) vão ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, às 16 horas, para uma reunião de retomada das negociações sobre o reajuste salarial da categoria. Lula/Agenda - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa em Contagem (MG), da inauguração da expansão da fábrica da GE Transportation, que passará a fabricar locomotivas de grande porte. Às 18 horas, no Palácio do Planalto, Lula assina a medida provisória (MP) que define como será a reestruturação da dívida dos produtores rurais. Minc/Posse - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva empossa, às 15 horas, o novo ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, em solenidade no Palácio do Planalto. Às 18 horas, na sede da Agência Nacional de Águas (ANA), está prevista a cerimônia em que a ex-ministra Marina Silva transmitirá o cargo a Minc. Cartões/CPI - A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos Cartões Corporativos pode votar requerimentos de acareação entre o consultor legislativo do Senado André Eduardo da Silva Fernandes e o ex-chefe de Controle Interno da Casa Civil José Aparecido Nunes Pires - principais acusados de vazamento do conteúdo do dossiê sobre gastos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso com cartões corporativos. Caso Isabella/Mérito - A 4.a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça deve julgar hoje o mérito do habeas-corpus impetrado em defesa do casal Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá. O desembargador Caio Ganguçu de Almeida, que negou liminar solicitada pelos advogados do casal. Células-Tronco/Protesto - Participantes de movimentos contrários à realização de pesquisas com células-tronco fazem manifestação na Esplanada e dão um ?abraço? no prédio do Supremo Tribunal Federal, que retoma amanhã o julgamento da constitucionalidade das pesquisas com células-tronco embrionárias. Dívida/Rural - A assessoria de imprensa do Ministério da Agricultura informou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assina, às 18 horas, a medida provisória (MP) que trata da reestruturação da dívida do setor rural. Aftosa/Vacinação - A Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) reconheceu o status de área livre de febre aftosa com vacinação para dez Estados brasileiros e mais o Distrito Federal. São eles: Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe e Tocantins.