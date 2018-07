Agenda Geral: Bernardo se reúne com comissão O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, se reúne com a Comissão Mista de Orçamento do Congresso para discutir os cortes nas despesas para compensar as perdas com o fim da CPMF. Confira outros destaques do dia: Imposto/Mantega - No Congresso, as discussões em torno das medidas do governo que aumentaram impostos e impuseram cortes orçamentários continuam. Um deputado, Arnaldo Jobim (PPS-SP), anunciou que apresentará hoje à Mesa do Congresso requerimento de convocação do ministro da Fazenda, Guido Mantega, para que este explique as medidas à Comissão Representativa. Dieese/ICV - O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese) divulga o Índice do Custo de Vida (ICV) no município de São Paulo referente a dezembro. FGV/IPC-S - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) anuncia pela manhã os resultados regionais de inflação das sete capitais pesquisadas para cálculo do Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) de até 7 de janeiro. Fecomercio/PCCV - A Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio) divulga a Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista (PCCV) referente a novembro. Agricultura/Balanço - O ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, apresenta, às 14h30, um balanço das atividades desenvolvidas em 2007 pelo ministério e as perspectivas para 2008. Dívidas/Rurais - Os deputados federais Marcos Montes (DEM-MG), presidente da Comissão da Agricultura da Câmara, e Homero Pereira (PR-MT) se reúnem, à tarde, com o ministro das Relações Institucionais, José Múcio Monteiro, para discutir uma nova estratégia no endividamento rural, estimado em R$ 120 bilhões. Café/Exportação- O Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé) divulga balanço das exportações de 2007 e as perspectivas para 2008. Masp/Obras- A Polícia recuperou as telas roubas do Museu de Arte de São Paulo (Masp), prendeu dois suspeitos e divulgou que, segundo investigações, a tela seguiriam para receptores especializados. Febre/Amarela- A notícia da morte de Graco Carvalho Abubakir, de 38 anos, com suspeita de febre amarela, no Distrito Federal, ajudaram a aumentar uma corrida aos postos de saúde e revelou funcionários despreparados para lidar com a situação.