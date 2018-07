Agenda Geral: Comitê analisa as reservas de Energia O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) se reúne, no Ministério de Minas e Energia, para analisar a situação dos reservatórios de água das hidrelétricas e as condições da geração de energia pelas usinas termelétricas. Confira outros destaques do dia: Energia/Ministro - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe, à noite, a cúpula do PMDB, em nova tentativa de definir um nome peemedebista para o cargo de ministro de Minas e Energia, ocupado interinamente por Nelson Hubner desde a renúncia de Silas Rondeau, acusado de corrupção. Lula/Coordenação Política - Pela manhã, o presidente Lula comanda a reunião semanal do Grupo de Coordenação Política. À tarde, ele se reúne com dirigentes dos bancos públicos federais. Ministros/Base Aliada - Líderes dos partidos da base aliada ao governo se reúnem com os ministros do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo, e de Relações Institucionais, José Múcio, para definir os procedimentos a serem adotados nos cortes de despesas previstos na proposta de Orçamento para 2008, que está tramitando no Congresso. PSDB/Imposto - O PSDB decidiu entrar com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo a suspensão do aumento do IOF decretado pelo governo na semana passada. IBGE/Indústria - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9 horas, a Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional de novembro. FGV/IPC-3i - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) apresenta, às 8 horas, o Índice de Preços ao Consumidor da Terceira Idade (IPC-3i) do quarto trimestre do ano passado e o fechamento de 2007. MP/Metrô - Os promotores de Justiça Arnaldo Hossepian (criminal) e Carlos Alberto Amin Filho (habitação e urbanismo), do Ministério Público de São Paulo, falam sobre a apuração do acidente da Linha 4 do Metrô, ocorrido em 12 de janeiro de 2007, quando sete pessoas morreram. Boi/Auditorias - O Ministério da Agricultura deve fazer um balanço das primeiras auditorias feitas em propriedades que criam animais e que são classificadas como Estabelecimento Rural Aprovado no Sisbov (Eras). O objetivo da auditoria é avaliar quais fazendas atendem às regras da Certificação Eras, ou seja, seguem sistemas de produção e programas sanitários exigidos pela União Européia. Milho/Leilão - A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) realiza leilão de venda de milho dos estoques públicos no Mato Grosso.