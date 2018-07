Agenda Geral: Copom anuncia decisão sobre Selic O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central divulga sua decisão sobre os juros básicos da economia. Atualmente, a taxa Selic está em 11,75%, e a expectativa é de que o Copom promova nova elevação de 0,50 ponto porcentual. Confira outros destaques do dia: IPC/Fipe - A Fundação Instituto de pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo divulga hoje a taxa fechada de maio do Índice de Preços ao Consumidor do município de São Paulo. CNI/Indicadores - O economista-chefe da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Flávio Castelo Branco, apresenta os resultados da pesquisa Indicadores Industriais de abril. A sondagem traz dados setoriais do faturamento real das indústrias, horas trabalhadas na produção, pessoal empregado, remuneração paga e informações sobre o Nível de Utilização da Capacidade Instalada da indústria. PAC/Balanço - Os ministros da Fazenda, Guido Mantega; do Planejamento, Paulo Bernardo; e da Casa Civil, Dilma Roussef; apresentam o 40º balanço quadrimestral do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), no Palácio do Planalto. Minc/Ibama - O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, empossa hoje o novo presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Roberto Messias, e a nova secretária-executiva do ministério, Izabela Teixeira. Câmara/CSS - O presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia (PT-SP), admitiu que a Casa pode votar hoje Contribuição Social para Saúde (CSS), o imposto que poderá substituir a extinta Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF). Biocombustíveis/Inflação - A Câmara Americana de Comércio (Amcham) realiza hoje, em Ribeirão Preto (SP), o debate A Inflação dos Alimentos está Diretamente Relacionada à Produção de Biocombustíveis?. Entre os palestrantes está o ex-ministro Rubens Ricupero.