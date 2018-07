Agenda Geral: Copom anuncia decisão sobre Selic O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central conclui a reunião iniciada ontem e anuncia, após as 18h, sua decisão sobre a taxa básica (Selic) de juros, atualmente em 11,5% ao ano. Confira outros destaques do dia: FGV/IGP-DI - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8h, o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) de agosto. BC/Fluxo Cambial - O Banco Central (BC) apresenta, a partir das 12h30, os números finais do fluxo cambial de agosto. Dieese/ICV - O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese) anuncia, às 11h, o Índice do Custo de Vida (ICV) do mês passado. Mantega/CVM - O ministro da Fazenda, Guido Mantega, recebe em audiência, às 16h, a presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Maria Helena Fernandes Santana. Câmara/Augustin - A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados se reúne, a partir das 9h, e recebe o secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin, que falará sobre a execução orçamentária da União e o desempenho das transferências constitucionais. CNT/Logística - O presidente da Confederação Nacional do Transporte (CNT), Clésio Andrade, apresenta, às 10h30, o Plano de Logística para o Brasil. Elaborado pela entidade, o documento lista um total de 496 projetos que precisam ser realizados para resolver os problemas de logística do Brasil. Lula/Agenda - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, às 15h, da sessão solene de posse de Carlos Alberto Menezes Direito como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Antes, às 11h30, Lula recebe, no Museu Nacional - Conjunto Cultural da República, a nova diretoria da União Nacional dos Estudantes (UNE). Em seguida, no mesmo local, o presidente lança o Programa Integrado de Juventude. Alencar/PAC - O vice-presidente José Alencar participa, às 11h, em Guarulhos, da assinatura de contratos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura de Guarulhos. Totalizando R$ 72 milhões, os recursos serão investidos em habitação popular e obras de infra-estrutura urbana. CPMF/Bernardo - A proposta de emenda constitucional que prorroga até 2011 a cobrança da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) está em debate na comissão especial da Câmara que trata do tema. A reunião de hoje começa às 9h30, e os convidados a discutir a emenda são o ministro Paulo Bernardo (Planejamento, Orçamento e Gestão) e os economistas Raul Velloso, Paulo Rabelo de Castro e Celso Martone. Renan/Conselho - O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, no Senado, inicia às 10 horas a sessão de votação (aberta) de um dos dois relatórios sobre a representação em que o presidente da Casa, senador Renan Calheiros (PMDB-AL), é acusado de pagar despesas pessoais com dinheiro de um lobista da empreiteira Mendes Júnior. O relatório a ser apreciado hoje é o de autoria conjunta dos senadores Marisa Serrano (PSDB-MS) e Renato Casagrande (PSB-ES), que propõem que seja submetido a votação no plenário do Senado um pedido de cassação do mandato de Calheiros por quebra do decoro parlamentar. Já o relatório do senador Almeida Lima (PMDB-SE), aliado de Calheiros, propõe o arquivamento do processo. CPI/Gaudenzi - O presidente da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), Sérgio Gaudenzi, participa de audiência pública, a partir das 13 horas, na comissão parlamentar de inquérito (CPI) da Câmara que investiga o colapso no setor aéreo.