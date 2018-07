Agenda Geral: FGV anuncia o IGP-10 de junho A Fundação Getúlio Vargas (FGV) anuncia o Índice Geral de Preços -10 (IGP-10) de junho. No mesmo horário, a FGV divulga os quesitos especiais da Sondagem Conjuntural da Indústria de Transformação relacionados aos investimentos e ao uso da capacidade instalada pela indústria. Confira outros destaques do dia: IPC/Fipe - A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo (Fipe) divulga a variação do Índice de Preços ao Consumidor do município de São Paulo na segunda quadrissemana de junho. IBGE/ Construção - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresenta a Pesquisa Anual da Indústria da Construção referente a 2006. BC/Fluxo Cambial - O Banco Central divulga os números preliminares do fluxo cambial de junho. Fórum/Econômico - O Fórum Econômico Mundial divulga seu novo relatório "Global Enabling Trade Report 2008". O levantamento, realizado pela primeira vez, analisa 118 economias do mundo, incluindo o Brasil, para mostrar quais países estão mais abertos para o comércio internacional. Senado/Caso Varig - O advogado Roberto Teixeira é aguardado hoje na Comissão de Infra-Estrutura do Senado, na segunda audiência pública para discutir a venda da Varig e da Varig Log. Lula/Naruhito - O presidente Luiz Inácio Lula recebe, no Palácio do Planalto, o príncipe herdeiro do Japão, Naruhito, que está em visita oficial ao Brasil para as comemorações dos 100 anos da imigração japonesa. CSS/Líderes - Os líderes governistas e de oposição se reúnem com o presidente do Senado, Garibaldi Alves (PMDB-RN), para tratar da votação do projeto que cria a Contribuição Social para a Saúde (CSS). TSE/Eleições - A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançam a segunda fase da campanha ?Eleições Limpas - pelo Voto Livre e Consciente?. CCJ/Partidos - Em sessão extraordinária, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara analisa o projeto que disciplina a argüição de infidelidade partidária e as causas para a desfiliação sem perda de mandato. Aécio/Eduardo Campos - Os governadores de Minas, Aécio Neves (PSDB) e de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), reúnem-se às 14 horas no Palácio das Mangabeiras, em Belo Horizonte. Ambiente/Minc - O ministro do Meio Ambiente e a senadora e ex-ministra Marina Silva (PT-AC) debatem, em Brasília, ?Os desafios na construção da sustentabilidade socioambiental no Brasil?. Caso Isabella/Testemunhas - O juiz Maurício Fossen, do 2º Tribunal do Júri do Fórum de Santana, deve ouvir hoje mais oito testemunhas de acusação no processo em que o casal Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá respondem pela acusação de assassinato da menina Isabella Nardoni. Exportação/Frangos - O presidente executivo da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frangos (ABEF), Francisco Turra, e o diretor executivo da Associação, Christian Lohbauer, apresentarão os números referentes às exportações de carne de frango nos cinco primeiros meses de 2008.