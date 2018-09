Agenda Geral: FGV apresenta o IGP-DI de abril A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) de abril. Confira outros destaques do dia: BC/Câmbio - O Banco Central divulga, às 12h30, o fluxo cambial do mês de abril. Até o dia 24, o fluxo cambial no mês passado estava positivo em US$ 4,934 bilhões. Dieese/ICV - O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) divulga o Índice do Custo de Vida (ICV) para o município de São Paulo, relativo a abril. Senado/Dilma - A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, comparece a uma audiência pública na Comissão de Infra-Estrutura do Senado, para falar sobre o andamento das obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte (PA). Câmara/Appy - O secretário de Política Econômica, Bernard Appy, participa do seminário A Reforma Tributária no Desenvolvimento Econômico Brasileiro, na Câmara dos Deputados. Já o secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin, vai à Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, para reunião mensal orçamentária. Lula/Coordenação - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comanda reunião com os ministros do chamado Grupo de Coordenação Política, no Palácio do Planalto. FHC/ACRJ - O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso faz palestra na Associação Comercial do Rio de Janeiro sobre o voto distrital. Serra/Virada Cultural - O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), participa do anúncio da segunda edição da Virada Cultural Paulista, que será feito pelo secretário João Sayad com a presença de prefeitos e secretários de cultura das 19 cidades. Stephanes/Tocantins - O ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes participa, em Palmas (TO), da abertura oficial da Agrotins 2008.