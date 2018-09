Agenda Geral: FGV divulga inflação de maio pelo IGP-10 A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga o Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) de maio. Confira outros destaques do dia: IBGE/Comércio - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga a Pesquisa Mensal de Comércio de março. Fiesp/Emprego - A Fiesp divulga, às 14h30, o Índice de Nível de Emprego Estadual e Regional da Indústria de São Paulo, referente ao mês de abril. Merkel/Volks - A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, e o presidente mundial do Grupo Volkswagen, Martin Winterkorn, visitam a fábrica da empresa em São Bernardo do Campo. Ministros/BNDESPar - Os ministros Miguel Jorge, do Desenvolvimento, e Paulo Bernardo, do Planejamento, participam, no Rio, das reuniões dos conselhos de administração do BNDESpar e do BNDES, na sede das instituições. Lula/Agenda - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe hoje o presidente da Espanha, José Luiz Rodríguez Zapatero, em Brasília. Ainda pela manhã, Lula tem reunião de trabalho com o primeiro-ministro da Finlândia, Matti Vanhanen. À tarde, o presidente brasileiro parte para Lima, no Peru. Isabella/STJ - Os advogados de defesa de Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá pretendem entrar hoje com um novo pedido de habeas-corpus para obter a liberdade do casal, desta vez no Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília. A decisão de recorrer ao STJ foi tomada antes mesmo de a 4.a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) analisar o mérito do pedido. Comissões/Safra - Técnicos das Comissões Nacionais de Crédito Rural e de Cereais, Fibras e Oleaginosas da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) divulgam, em Brasília, as propostas para o Plano Agrícola e Pecuário 2008/09.