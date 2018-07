Agenda Geral: IBGE anuncia o IPCA de maio O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresenta, às 9 horas, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), ambos de maio. Confira outros destaques do dia: FGV/IGP-M - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga hoje a primeira prévia do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de junho. Fecomercio/PCPV - A Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio) divulga os resultados da Pesquisa Conjuntural do Pequeno Varejo (PCPV) referentes a abril. Fipe/IPC - O coordenador do IPC-Fipe, Márcio Nakane, comenta às 11 horas o resultado do IPC da primeira quadrissemana de junho, que avançou para 1,30% ante 1,23% em maio. Lula/Reunião - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os ministros Guido Mantega (Fazenda), Paulo Bernardo (Planejamento), Miguel Jorge (Desenvolvimento), Dilma Rousseff (Casa Civil), Franklin Martins (Comunicação Social) e José Múcio (Relações Institucionais) participam, a partir das 9h30, no Palácio do Planalto, de uma reunião da Câmara de Política Econômica. Previdência/Posse - O novo ministro da Previdência Social, José Pimentel, toma posse, às 12h, em cerimônia no Palácio do Planalto. Às 16h, no auditório do ministério, o secretário-executivo e ministro interino, Carlos Eduardo Gabas, transmite o cargo ao novo titular. Pimentel substitui Luiz Marinho, que deixou o cargo dia 4 de junho, para se candidatar a prefeito de São Bernardo do Campo (SP). Senado/Varig - A Comissão de Infra-Estrutura do Senado realiza audiência pública para discutir as denúncias da ex-diretora da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) Denise Abreu sobre o suposto favorecimento da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, na operação da venda da Varig. Serão ouvidos na comissão, além de Denise Abreu, o ex-presidente da Anac Milton Zuanazzi, o ex-diretor Leur Lomanto e o ex-procurador-geral da Anac João Ilídio de Lima Filho. O juiz Luiz Roberto Ayoub, que presidiu o processo da compra da Varig, comunicou que não irá à Comissão.