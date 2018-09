Agenda Geral: IBGE apresenta o IPCA de abril O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de abril. No mesmo horário, o IBGE anuncia o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do mesmo mês. Confira outros destaques do dia: FGV/IGP-M - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) anuncia a primeira prévia do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de maio e, também, os resultados regionais de inflação das sete capitais usadas para cálculo do Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) de até 7 de maio. Anfavea/Vendas - A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) divulga, às 11 horas, os dados de produção, vendas e exportações da indústria automotiva em abril. Mantega/Trigo - O ministro da Fazenda, Guido Mantega, reúne-se em São Paulo, com representantes do setor do trigo. Meirelles/Palestra - O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, faz palestra em São Paulo, durante evento de comemoração dos 50 anos da Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento(Acrefi). Appy/Senado - O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, participa, no Senado, do seminário "Reforma Tributária e Transferências Fiscais entre União, Estados e Municípios". Trabalho/Marinho - O ministro da Previdência Social, Luiz Marinho, anuncia, às 10h30, alterações nas regras do crédito consignado para aposentados e pensionistas. Lula/Bahia - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa do início das obras do gasoduto Cacimbas-Catu, terceiro e último trecho do Gasene (Gasoduto Sudeste-Nordeste). A cerimônia será na Estação de Distribuição de Gás (EDG), em Pojuca (BA). Caso Isabella/Habeas - Os advogados de Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, Ricardo Martins, Rogério Neres de Sousa e Marco Polo Levorin, adiaram para hoje a entrega do pedido de habeas-corpus em favor do casal que estava prevista para ontem. Cacau/Lula - O governo federal deve anunciar hoje, em Ilhéus (BA), a renegociação de cerca de R$ 700 milhões em dívidas dos cacauicultores e medidas de apoio à produção, com ênfase para a recuperação de uma área de 150 mil hectares que antes eram ocupadas com cacau. O pacote será anunciado às 16 horas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes.