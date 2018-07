Agenda Geral: IBGE apresenta o IPCA de dezembro O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9 horas, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), ambos de dezembro. Confira outros destaques do dia: Imposto/CPMF - Líderes do governo no Congresso querem a criação de um novo tributo para substituir a CPMF; oposição diz que não aprovará. Acompanhamos ainda os cortes que o governo fará de despesas previstas no Orçamento para compensar a perda do tributo. Energia/Crise - O presidente Lula disse ontem à noite que não quer racionamento em seu governo. Hoje, o ONS deve divulgar o PMO (revisto) para a terceira semana de janeiro. Com base no volume de chuvas desta semana, os preços no atacado, calculados pela CCEE, darão novo salto e atingirão o máximo previsto pela Aneel. Com isso, o ONS fica autorizado a despachar qualquer tipo de geração no País par atender a demanda. FGV/IGP-M - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) anuncia, às 8 horas, a primeira prévia do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de janeiro. Anatel/3G - A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), em sessão pública, distribui entre as empresas vencedoras do leilão de terceira geração da telefonia celular (3G) os municípios que terão que ser atendidos com as metas de universalização de serviços. Álcool/Cepea - O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queirós (Cepea/Esalq/USP) deve divulgar hoje os indicadores semanais de preço de álcool anidro combustível, de álcool hidratado combustível e outros fins.