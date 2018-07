Agenda Geral: IBGE divulga o PIB do 1º trimestre O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga a pesquisa Contas Nacionais Trimestrais, que traz o Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre deste ano. No mesmo horário, o instituto apresenta o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi) de maio. Confira outros destaques do dia: FGV/IPC-S - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) apresenta os resultados regionais de inflação das sete capitais usadas para cálculo do Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) de até 7 de junho. Appy/Seminário - O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, e o economista José Alexandre Scheinkman, professor da Universidade Princeton (EUA), entre outros, participam do 2º Seminário Anbid de Finanças Corporativas, na capital paulista. Lula/Agenda - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre agenda em São Paulo e Campinas. Às 10h, ele estará no teatro da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde entrega a Medalha de Mérito Oswaldo Cruz ao empresário Antônio Ermírio de Moraes e ao médico Roberto Kalil Filho. Gabrielli/NY - O presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, participa de evento com investidores promovido pela Brazilian American Chamber of Commerce, em Nova York. Yeda/Crise - A governadora do RS, Yeda Crusius (PSDB), decidiu criar um gabinete de transição para enfrentar a crise política deflagrada após a divulgação de um diálogo do vice-governador, Paulo Afonso Feijó (DEM), com o então chefe da Casa Civil, Cezar Busatto (PPS), em que o secretário aborda financiamento de campanha com uso de recursos de estatais. Varig/Dilma - Os partidos de oposição se reúnem para tentar atrair senadores independentes integrantes da base aliada ao governo e aumentar a pressão para que a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, preste esclarecimentos ao Congresso sobre a denúncia de que interferiu na venda da Varig e da VarigLog a favor do fundo Matlin Patterson, dos Estados Unidos, e de seus três sócios brasileiros. Câmara/Emenda 29 - Os governistas tentam votar, no plenário da Câmara, o projeto que regulamenta a Emenda Constitucional 29 - que destina recursos de R$ 23 bilhões anuais para a saúde - juntamente com o projeto de lei complementar que cria a Contribuição Social para a Saúde (CSS). Garotinho/Lins - A Mesa Diretora da Alerj analisa hoje o relatório do corregedor da Alerj, Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que pede a cassação do deputado Álvaro Lins (PMDB) por quebra de decoro parlamentar. Milícias/Rio/CPI - A Assembléia Legislativa do Rio vota hoje a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a atividade das milícias nas favelas cariocas. Minc/Fiesp - O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, estará na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) para discutir política ambiental com dirigentes da entidade. TJ/Caso Isabella - A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo julga o mérito do habeas-corpus interposto pelos advogados de Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá. O casal, que teve prisão preventiva pelo juiz Mauricio Fossen, é acusado da morte da menina Isabella Nardoni. Biocombustíveis/Encontro - Técnicos do Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela discutirão, em Buenos Aires, as melhores práticas para os biocombustíveis e o emprego de suas misturas com os combustíveis fósseis.