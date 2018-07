Agenda Geral: IBGE divulga Pesquisa de Comércio O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresenta a Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) de abril. Confira outros destaques do dia: Fiesp/Emprego - O diretor do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos da Fiesp, Paulo Francini, divulga o Índice de Nível de Emprego Estadual e Regional da Indústria de São Paulo referente a maio. CNA/PIB - O superintendente técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Ricardo Cotta, divulga o Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio relativo ao primeiro trimestre. FGV/IPC-S - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) anuncia os resultados regionais de inflação das sete capitais usadas para cálculo do Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) de até 15 de junho. Febraban/Pesquisa - A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) divulga a Pesquisa Febraban de Projeções e Expectativas de Mercado. A pesquisa foi realizada entre os dias 12 e 13 de junho de 2008 com bancos associados. Coutinho/BNDES - O presidente BNDES, Luciano Coutinho, abre na sede do banco, no Rio, o seminário "Financiamento de Longo Prazo e Bancos de Desenvolvimento". Fecomercio/IPV - A Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio) divulga o Índice de Preços no Varejo (IPV) referente a maio. STJ/Ministros - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assiste no Superior Tribunal de Justiça (STJ), à posse de três novos ministros: Geraldo Og Nicéas Marques Fernandes, Luiz Felipe Salomão e Mauro Campbell. Ministros/Amazônia - Os ministros Roberto Mangabeira Unger (Assuntos Estratégicos), Carlos Minc (Meio Ambiente), Guilherme Cassel (Desenvolvimento Agrário), Reinhold Stephanes (Agricultura), Nelson Jobim (Defesa) e Edison Lobão (Minas e Energia), integrantes do Grupo Executivo da Comissão Gestora do Plano Amazônia Sustentável (PAS), se reúnem para discutir os eixos estratégicos do plano. Caso Isabella/Testemunhas - O juiz Maurício Fossen, do 2º Tribunal do Júri do Fórum de Santana, ouve dez testemunhas de acusação no processo em que o casal Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá respondem pela acusação de assassinato da menina Isabella Nardoni. Senado/Votações - A pauta do plenário do Senado está trancada por três medidas provisórias (MPs). A primeira aumenta para R$ 415,00 o salário mínimo, com vigência retroativa a 1º de março. As duas outras abrem crédito extraordinário de mais de R$ 13,1 bilhões para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e os Ministérios da Integração Nacional e dos Transportes. Reforma/Palocci e Mabel - O presidente e o relator do projeto de reforma tributária, deputados Antonio Palocci e Sandro Mabel, debatem a proposta em audiência pública da Comissão de Legislação Participativa, na Câmara. Jobim/Aeroportos - No Senado, o ministro da Defesa, Nelson Jobim, é o principal convidado da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle para discutir a legislação sobre locações de áreas por concessionários nos aeroportos brasileiros. PIB/Agronegócio - O superintendente técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Ricardo Cotta, divulga hoje os dados relativos ao Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio no primeiro trimestre do ano, estudo encomendado pela entidade ao Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq/USP). Argentina/Perdas - A Bolsa de Comércio de Buenos Aires afirma que nos três meses de conflito entre o campo e o governo, o país deixou de exportar mais de US$ 1,6 bi em grãos, farinha de trigo e óleos. Os barcos estão parados, os portos isolados.