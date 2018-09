Agenda Geral: IBGE divulga Pesquisa de Emprego O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga a Pesquisa Mensal de Emprego de abril. Confira outros destaques do dia: BC/Fluxo Cambial - O Banco Central apresenta, a partir das 12h30, dados preliminares do fluxo cambial de maio. Cade/Gol/Varig - O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) julgamento em sessão a ser realizada a partir das 14 horas a operação de compra da companhia aérea Varig pela Gol. Lula/CDES - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa de café da manhã com os integrantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES). Mangabeira/Câmara - O ministro de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Roberto Mangabeira Unger, participa de audiência pública na comissão da Amazônia da Câmara dos Deputados. CPMF/Base Aliada - Um acordo entre os líderes da base aliada do Planalto, selado ontem, definiu que os governistas vão mesmo propor a criação de um novo tributo com alíquota de 0,1% para custear o aumento de gastos para a área de Saúde previsto no projeto que regulamenta a chamada emenda 29. Aparecido/Cartões - A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos Cartões Corporativos retoma às 9 horas o depoimento do ex-secretário de Controle Interno da Casa Civil José Aparecido Nunes. Leilão/Arroz - A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) faz um novo leilão de arroz hoje. Serão ofertadas 80 mil toneladas do grão, sendo 70 mil do Rio Grande do Sul e 10 mil de Santa Catarina.