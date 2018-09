Agenda Geral: IBGE divulga pesquisa industrial O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga a Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil de março. Confira outros destaques do dia: FGV/IPC-S - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) apresenta os resultados regionais de inflação das sete capitais usadas para cálculo do Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) de até 30 de abril. IPC/FIPE - A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo (Fipe) divulga hoje a taxa de fechada de abril do Índice de Preços ao Consumidor do município de São Paulo. Ministros/Camex - A Câmara de Comércio Exterior (Camex) se reúne à tarde e participam do encontro os ministros da Fazenda, Guido Mantega; do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge; da Casa Civil, Dilma Rousseff; do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo; das Relações Exteriores, Celso Amorim; da Agricultura, Reinhold Stephanes; e do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cassel. Lula/Manaus - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva inaugura, em Manaus, o reservatório do Núcleo 23 da Cidade Nova, que faz parte das obras do sistema de abastecimento de água local. Serra/Kassab/Terminal - O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), e o prefeito da capital paulista, Gilberto Kassab (DEM), entregam cinco alças de acesso ao terminal de cargas da zona norte, para facilitar o acesso à Rodovia Fernão Dias, na divisa com Guarulhos. Alencar/Serra/Hospital - O vice-presidente José Alencar, o governador de São Paulo, José Serra (PSDB), e o prefeito Gilberto Kassab (DEM) entregam o Instituto do Câncer Octavio Frias de Oliveira. Dirceu/Debate 68 - O ex-ministro José Dirceu e o ex-deputado Vladimir Palmeira participa, na Reitoria da Universidade Federal da Bahia (UFBA) para participar do debate "68+40" sobre a passeata dos 100 mil, o movimento estudantil e sua atuação há 40 anos. Congresso/Agenda - Os deputados podem votar de hoje duas medidas provisórias (MPs) cujo prazo de apreciação ainda não venceu e, assim, evitar o trancamento da pauta. No Senado, os líderes partidários tentam acordo para desobstruir a pauta de votações, trancada por duas MPs vencidas. Reforma/Tributária - A Comissão Especial da Reforma Tributária, na Câmara, começa às 14 horas sessão de votação de requerimentos de convocação de audiências públicas para debater a proposta de emenda constitucional que trata do assunto. Caso Isabella/Denúncia - O promotor de Justiça Francisco Cembranelli apresenta denúncia contra o casal Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, pai e madrasta de Isabella, indiciados pela morte da menina. Clima/Safrinha - Há possibilidade de geadas na região Sul do País, o que é uma preocupação para o café e o milho safrinha. As primeiras informações são de que devem se concentrar em áreas de baixada.