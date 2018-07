Agenda Geral: IBGE divulga produção industrial regional O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga hoje, às 9 horas, a Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional de abril. Confira outros destaques do dia: Dieese/ICV - A coordenadora da Pesquisa de Preços do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese), Cornélia Nogueira Porto, divulga, às 11 horas, os resultados de maio do Índice do Custo de Vida (ICV), pesquisado no município de São Paulo. Anfavea/Balanço - A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) apresenta, às 11 horas, o balanço do desempenho da indústria automobilística em maio. CDES/Reunião - Sob coordenação do ministro de Relações Institucionais, José Múcio, reúne-se, das 10h às 13h, no Palácio do Planalto, o pleno do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES). Ipea/Impostos - O presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Márcio Pochmann, apresenta, às 9 horas, à Comissão de Direitos Humanos do Senado, uma proposta de ampliação de impostos diretos e redução de indiretos. A proposta consta do levantamento "Impostos Diretos e Redução da Desigualdade", que Pochmann divulgará durante a audiência pública "Impacto da tributação na distribuição de renda e na qualidade de vida dos pobres e assalariados". FGV/IPC-C1 - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga hoje o Índice de Preços ao Consumidor Classe 1 (IPC-C1), destinado a medir a inflação para os consumidores de menor renda familiar (até 2,5 salários mínimos). Às 11 horas, a FGV concede coletiva de imprensa. Senado/Denise Abreu - O DEM e o PSDB devem apresentar hoje, na Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, no Senado, requerimento de convocação da ex-diretora da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) Denise Abreu para que ela fale sobre sua denúncia de que a ministra chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, a teria pressionado para que aprovasse a operação de compra da Varig pela VarigLog sem checar a origem dos recursos. O presidente da comissão, senador Marconi Perillo (PSDB-GO), disse que colocará o requerimento em votação hoje, e os governistas anunciaram mobilização para impedir sua aprovação.