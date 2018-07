Agenda Geral: Ipea divulga boletim de conjuntura O Grupo de Acompanhamento Conjuntural (GAC), do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), analisa, às 10h45, no Rio, os pontos principais do Boletim Trimestral de Conjuntura. Confira outros destaques do dia: IBGE/Comércio - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresenta, às 9h30, a Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) de julho. Miguel Jorge/Madri - O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, cumpre agenda em Madri, onde se reúne com o ministro da Indústria, Turismo e Comércio da Espanha, Joan Clos I Mathey. Jorge também tem encontro com empresários espanhóis. FGV/IPC-S - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) anuncia, às 8h, os resultados regionais de inflação das sete capitais usadas para cálculo do Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) de até 15 de setembro. Cacciola/Extradição - A Justiça do Principado de Mônaco deve se pronunciar hoje sobre um novo pedido de liberdade que será feito pelo ex-banqueiro ítalo-brasileiro Salvatore Cacciola, preso desde sábado. Condenado a 13 anos de prisão pela justiça brasileira por fraude financeira e gestão temerária do banco Marka, o ex-banqueiro, deve ser ouvido pela segunda vez em audiência solicitada para que a defesa pleiteie a soltura. A diplomata Maria Laura da Rocha deve apresentar hoje à Justiça e às autoridades de Mônaco, o interesse do governo brasileiro na extradição do ex-banqueiro. Fecomercio/Reforma Política - Os deputados federais Roberto Freire (PPS-PE) e Aldo Rebelo (PCdoB-SP) e os cientistas políticos Rubens Figueiredo e Humberto Dantas participam, a partir das 9h, na Fecomercio-SP, do "1º Ciclo de debates sobre a reforma política", promovido pelo Conselho Superior de Estudos Políticos da entidade, presidido pelo ex-governador Cláudio Lembo. Lula/Agenda - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá hoje uma reunião com o grupo de coordenação política. À tarde, Lula se reúne com o presidente do Senado, Renan Calheiros, para tratar da tramitação da CPMF no Senado. À noite, Lula participa da abertura do II Encontro Nacional de Povos da Floresta, no Teatro Nacional. Câmara/Votações - O presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia, reúne-se às 14h30 com os líderes partidários da Casa para discutir as votações da semana, incluindo a CPMF. O governo poderá revogar medida provisória para facilitar a votação da CPMF. Na reunião, o PSOL deve insistir em colocar em votação a PEC que acaba com o voto secreto nas votações para a cassação de mandatos. CPI/Câmara - O relator da CPI da Câmara que investiga a crise aérea, deputado Marco Maia (PT-RS), fará a apresentação da primeira parte de seu relatório. Marco Maia dividiu o seu relatório em três partes: Infra-Estrutura Aeroportuária; Controle do Espaço Aéreo, em que tratará da crise dos controladores de vôo e da polêmica em torno da desmilitarização desta função; e o acidente com o Airbus da TAM. CPI/Senado - A CPI do Senado que investiga as causas do apagão aéreo ouve hoje o assessor especial da Presidência da Infraero, Tércio Ivan de Barros, que suspendeu o contrato de R$ 26 milhões assinado sem licitação com a empresa de mídia aeroportuária FS3. O ex-diretor financeiro da Infraero Adenhauer Figueira Nunes também será ouvido. A CPI está investigando irregularidades nas licitações da Infraero.