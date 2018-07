Agenda Geral: Lula comanda reunião ministerial O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comanda, a partir das 9h30, a segunda reunião ministerial deste ano. Lula definirá para os ministros o comportamento que eles devem ter durante a campanha eleitoral. Confira outros destaques do dia: FGV/IGP-DI - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) de maio. No mesmo horário, a FGV apresenta o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) de até 7 de junho. IBGE/Emprego - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga a Pesquisa Industrial Mensal - Emprego e Salário de abril. No mesmo horário, o instituto apresenta o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) de maio e a Pesquisa de Estoques referente ao segundo semestre de 2007. Balança/Comercial - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) divulga os números da balança comercial referentes à primeira semana de junho. BC/Focus - O Banco Central apresenta a sondagem semanal conhecida como Relatório Focus, com as projeções de analistas do mercado financeiro para uma série de indicadores econômicos. Coletiva/Abit - A Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit) apresenta números referentes à balança comercial do setor têxtil e de confecção no primeiro quadrimestre de 2008, bem como as perspectivas para o setor até o final do ano. Minc/Empresários - O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, participa de encontro com empresários e ambientalistas, na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). PMDB/Eleições 2008 - O PMDB, que rompeu o acordo pelo qual apoiaria o candidato do PT, Alessandro Molon, à prefeitura do Rio, terá reunião do Diretório Regional do partido para discutir as alianças nos municípios. O governador Sérgio Cabral e o possível candidato do partido a prefeito, Eduardo Paes, participam de almoço promovido pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide-Rio). Conab/Safra - Os resultados do 9º levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para a safra 2007/08 de grãos e os primeiros números das culturas de inverno (trigo, aveia, centeio e cevada) para o ciclo 2008/09 serão divulgados pelo secretário-executivo do Ministério da Agricultura, Silas Brasileiro. Aftosa/Cohefa - As ações para prevenir e eliminar a febre aftosa, uma das mais sérias doenças contagiosas em animais, serão o foco da 11ª Reunião do Comitê Hemisférico de Erradicação da Febre Aftosa (Cohefa 11).