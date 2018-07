Agenda Geral: Lula discursa em conferência da ONU O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursa para 40 chefes de Estado, em Roma (Itália), durante a Conferência de Alto Nível sobre Segurança Alimentar, Mudanças Climáticas e Bioenergia, promovida pelas Nações Unidas. Confira outros destaques do dia: CPI/Cartões - O relator da CPI Mista dos Cartões Corporativos, deputado Luiz Sérgio (PT-RJ), apresenta seu parecer final, sem mencionar o dossiê sobre gastos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e da ex-primeira-dama Ruth Cardoso. Um relatório paralelo deverá ser apresentado pela oposição. Senado/Plenário - O Senado tenta destrancar a pauta votando seis medidas provisórias (MPs). Na seqüência, os senadores podem votar duas propostas de emenda constitucional determinando que votações sobre perda de mandato serão abertas (e não secretas) e uma definindo que serão abertas todas as votações na Câmara e no Senado. Câmara/Plenário - Na Câmara, os aliados do governo tentam novamente votar a proposta de criação da Contribuição Social para a Saúde (CSS), incluída no projeto de regulamentação da Emenda 29, o qual destina R$ 23 bilhões anuais para o setor da saúde. Aécio/PT - O governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), participa de uma solenidade de mais uma etapa do Proacesso, no Palácio da Liberdade, e deve falar sobre a decisão do diretório nacional do PT de vetar a aliança formal com o PSDB em Belo Horizonte. IBGE/Indústria - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga a Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil de abril. FGV/Inflação - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) apresenta os resultados regionais de inflação das sete capitais usadas para cálculo do Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) de até 31 de maio. Bernardo/Empresas - O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, e a presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Maria Helena Santana, participam da cerimônia de premiação Destaque Agência Estado Empresas, na capital paulista. Gabrielli/CAE - A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), no Senado, tem audiência pública, a partir das 10 horas, para debater com o presidente da Petrobras, José Sergio Gabrielli, o marco regulatório do petróleo na perspectiva de exploração de novas bacias petrolíferas na camada pré-sal no litoral brasileiro. Cade/Tecnologia - O conselheiro Luiz Carlos Prado, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), explica o relatório Convergência Tecnológica e seus Impactos Concorrenciais. Fraudes/INSS - O ministro da Previdência Social, Luiz Marinho, e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Carlos Ayres Britto, assinam acordo de cooperação técnica para combater fraudes contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e contra o sistema eleitoral. Carne/Preço - Os preços da carne bovina, que dispararam ao longo do primeiro semestre, devem subir ainda mais na segunda metade do ano. A cotação média do quilo da carne bovina negociada no mercado atacadista de São Paulo subiu 31,8% em comparação ao mesmo período do ano passado.