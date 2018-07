Agenda Geral: Lula é homenageado pela BM&F Bovespa O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita a BM&F Bovespa S.A., onde será homenageado por representantes do mercado de capitais e financeiro, em virtude do grau de investimento obtido recentemente pelo Brasil. Confira outros destaques do dia: FGV/IPC-S - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) anuncia o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) de até 15 de junho. BC/Focus - O Banco Central divulga os resultados da sondagem semanal conhecida como Relatório Focus, que apresenta as previsões dos analistas do mercado financeiro para uma série de indicadores macroeconômicos. Balança/Comercial - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) apresenta os números da balança comercial referentes à movimentação da semana de 9 a 14 de junho. Geladeira/Econômica - O projeto Nova Geladeira, que prevê a venda subsidiada de refrigeradores econômicos para clientes de comunidades populares será lançado em Brasília, pelo Grupo Neoenergia, por meio de suas distribuidoras Coelba (BA), Celpe (PE) e Cosern (RN), e pelo Banco do Brasil e seu Banco Popular. Soja/Safra - A Fundação de Apoio à Pesquisa Agropecuária de Mato Grosso, Fundação MT, e a Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso, Aprosoja, realizarão nesta semana uma série de palestras nas 15 principais cidades produtoras de Mato Grosso e em uma cidade de Goiás.