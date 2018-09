Agenda Geral: Lula lança política industrial no Rio O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os ministros do Desenvolvimento, Miguel Jorge, e da Fazenda, Guido Mantega, e os presidentes do BNDES, Luciano Coutinho, participam de evento para a apresentação da Política de Desenvolvimento Produtivo do Governo Federal, a partir das 9 horas, no Rio de Janeiro (RJ). Confira outros destaques do dia: BC/Focus - O Banco Central divulga, às 8h30, a pesquisa semanal Focus, que apresenta as estimativas do mercado para os principais indicadores da economia, com destaque para inflação e conta corrente. Balança/Comercial - O Ministério do Desenvolvimento divulga os números da balança comercial relativos à segunda semana de maio. IBGE/Indústria - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9 horas, a Pesquisa Industrial Mensal: Emprego e Salário de março. Petrobras/Balanço - A Petrobras divulga balanço referente ao primeiro trimestre deste ano. Auditores/Greve - O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Unafisco) devem suspender a greve iniciada em 17 de março e retornar ao trabalho hoje. Lobão/Minérios - O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, lança, às 10 horas, o Programa Nacional de Extensionismo Mineral, destinado a incentivar boas práticas ambientais, sociais e econômicas dos produtores minerais de pequena escala. Fiesp/Agricultura - A Fiesp divulga estudo que traça o perfil de 15 cadeias produtivas da agricultura brasileira, com detalhes sobre exportações, importações, principais mercados, desafios, oportunidades, compradores, entre outros pontos.