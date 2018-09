Agenda Geral: Lula participa de cúpula no Peru O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, em Lima, no Peru, da Cúpula de Chefes de Estado União Européia, América Latina e Caribe. O encontro prevê debates de 40 chefes de Estado sobre integração, biocombustíveis e programas de combate à fome e à pobreza. Confira outros destaques do dia: FGV/IPC-S - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S). IBGE/Famílias - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lança a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2008/2009. PF/Dossiê - Apontado como um dos autores do vazamento de informações do dossiê sobre gastos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso com cartões corporativos, o ex-secretário de Controle Interno da Casa Civil, José Aparecido Nunes Pires, depõe hoje na Polícia Federal (PF). Agronegócios/EUA - O subsecretário Serviço Agrícola Internacional do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), Mark Keenum, inicia hoje, na Usina São Francisco, em Sertãozinho (SP), a visita a pólos de produção agrícola no Brasil.