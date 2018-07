Agenda Geral: Lula passa o dia em Estocolmo O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chega a Estocolmo, na Suécia, onde se reúne com o rei Carlos XVI Gustavo, a rainha Silvia e membros da família real. Lula também visita o presidente do Parlamento, Per Westerberg, e tem encontro de trabalho com o primeiro-ministro da Suécia, Fredrik Reinfeld. A agenda presidencial prevê ainda reunião com líderes sindicais. Confira outros destaques do dia: Mantega/Governadores - O ministro da Fazenda, Guido Mantega, se reúne, às 16h, no ministério, com os governadores do Nordeste. Em pauta, o chamado Fundo de Desenvolvimento Regional, que está em discussão no projeto de reforma tributária. FGV/IPC-S - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8h, os resultados regionais de inflação das sete capitais usadas para cálculo do Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) de até 7 de setembro. IBGE/Safra - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresenta, às 9h30, o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) de agosto. Fecomercio/IPV - Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP) revela o resultado de agosto do Índice de Preços no Varejo (IPV). CPMF/Câmara - A comissão especial da Câmara que analisa a proposta de prorrogação da cobrança da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), debate o assunto, às 9h30, com o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, o tributarista Ives Gandra e o economista José Roberto Afonso. O relator da proposta, deputado Antonio Palocci, pretende apresentar ainda hoje o seu relatório. A expectativa é que o relatório seja votado na quinta-feira na comissão. Renan/PSDB - O PSDB reunirá hoje sua Executiva Nacional para fechar questão sobre a cassação do mandato do senador Renan Calheiros (PMDB-AL) no julgamento que acontecerá amanhã no plenário do Senado. O ambiente contrário a Renan tomou corpo com a decisão dos senadores Delcídio Amaral (PT-MS) e Eduardo Suplicy (PT-SP) de apresentar à Mesa do Senado um projeto de resolução para ?abrir? a sessão. CPI/Senado - Na CPI do Senado que investiga as causas do apagão aéreo, estão previstos para às 11h depoimentos de ex-diretores da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) acusados de fraudar licitações. São eles o ex-diretor de Administração Marco Antônio Marques de Oliveira, a ex-diretora de Engenharia Eleuza Terezinha Manzoni e o ex-diretor comercial José Wellington Moura. CPI/Câmara - A CPI da Câmara que apura as causas do apagão aéreo terá hoje duas rodadas de depoimentos. Para as 9 horas, foram marcados os depoimentos do gerente residente do Apoio ao Cliente da Airbus no Brasil, Mario Antonio de Oliveira Colaço, e do Superintendente de Segurança Operacional da Anac, Marcos Tarcísio Marques dos Santos. Às 13 horas, a CPI ouvirá a desembargadora do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Cecília Maria Piedra Marcondes, e o procurador da Anac, Paulo Roberto Araújo.