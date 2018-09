Agenda Geral: Lula recebe governadores do Norte O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe, no Palácio do Planalto, governadores dos Estados da Região Norte, do Mato Grosso e do Maranhão. Eles discutem o Plano de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, que Lula lançará em seguida. Confira outros destaques do dia: Serra/Kassab - O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), e o prefeito Gilberto Kassab (DEM) entregam as obras do complexo viário Jurubatuba, que servirá como via preferencial para veículos vindos de Cidade Dutra com destino a Santo Amaro, zona sul da capital paulista. Senado/Biodiesel - Dois projetos que propõem a inclusão do biodiesel na matriz energética do País estão em análise na Comissão de Infra-Estrutura, no Senado. Uma das propostas define linhas de crédito para investimento na produção do biodiesel de oleaginosas, e a outra fixa o acréscimo obrigatório de 5% de biodiesel ao óleo diesel. FGV/IPC-S - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) apresenta o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) de até 7 de maio. IBGE/Indústria - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga a Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional de março. O IBGE apresenta, no mesmo horário, o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola e o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, ambos de abril. Cepal/Investimentos - O secretário-executivo da Comissão Econômica para a América Latina (Cepal), José Luis Machinea, divulga, em Santiago do Chile, o relatório anual de 2007 sobre os investimentos estrangeiros na região. CVM/MP - Medidas para prevenção, apuração e combate a práticas prejudiciais ao funcionamento do mercado de capitais constam do termo de cooperação técnica que será assinado na Procuradoria Geral da República, em Brasília, entre o Ministério Público Federal (MPF) e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Greve/Auditores Fiscais - O comando nacional da greve dos auditores fiscais convocou assembléia nacional e deve propor o encerramento da paralisação. A proposta será colocada em votação. A greve começou a 18 de março. OAB/STJ - A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) informou que recorrerá hoje ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a decisão de ontem do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de preencher três vagas abertas na corte recentemente antes que seja aprovada a lista de candidatos indicados pela OAB para uma vaga mais antiga de ministro do STJ, encaminhada no início do ano. Conab/Safra - A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulga os resultados do 8º levantamento da safra 2007/08 de grãos e da safra 2008 de café.