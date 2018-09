Agenda Geral: Lula se reúne com governadores no PA O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está em Belém, e os ministros do Meio Ambiente, Carlos Minc, e de Assuntos Estratégicos, Roberto Mangabeira Unger, se reúnem com os governadores da Amazônia Legal. Confira outros destaques do dia: PT/Diretório - O Diretório Nacional do PT reúne-se, em Brasília, para deliberar sobre uma série de questões, a maioria delas relativas à política de aliança para as eleições municipais deste ano. Serra/Agenda - O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), cumpre agenda em Mococa e em São Simão. Em Mococa, ele inaugura a Estação de Tratamento de Esgoto. FGV/ Indústria - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga o Índice de Confiança da Indústria (ICI) de maio. Abimaq/Indicadores - O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), Luiz Aubert Neto, anuncia os indicadores conjunturais do quadrimestre. Isabella/Peritos - A presidente da Associação dos Peritos Criminais do Estado de São Paulo (Apcesp), Maria do Rosário Mathias Serafim, deve ingressar hoje com um pedido de interpelação judicial do médico George Sanguinetti e da ex-perita Delma Gama, para que esclareçam suas declarações classificando de "medíocre, dúbio e imaginativo o laudo da Polícia Científica paulista sobre o caso Isabella. Alimentos/CAS - A alta dos preços dos alimentos é o tema central da 8ª Reunião Extraordinária do Conselho Agropecuário do Sul (CAS), que começou ontem em Montevidéu (Uruguai), e termina hoje, com participação do ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, e os ministros da Agricultura da Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai. Aftosa/OIE - A 76ª Conferência Anual do Comitê Internacional, da Organização Internacional de Epizootias (OIE), que ocorre em Paris, na França, começou na termina hoje.