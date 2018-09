Agenda Geral: Lula sonda substituto de Marina Após a saída da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou ontem uma série de sondagens para escolher o substituto da ministra, entre eles o secretário do Rio, Carlos Minc. Confira outros destaques do dia: Lula/Merkel - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, que está em visita oficial ao País. Senado/Dilma - A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), no Senado, analisa um requerimento de convocação da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, para falar especificamente a respeito do dossiê sobre gastos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso com cartões corporativos do governo. Câmara/Cartões - Na Câmara, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle pode votar a proposta de fiscalização de gastos com cartão corporativo da Presidência da República. Câmara/cassações - A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara discute em audiência pública o projeto de regulamentação dos procedimentos para a cassação de mandato motivada pela troca de partido, quando caracterizada a infidelidade partidária. Coutinho/SP - O presidente do BNDES, Luciano Coutinho, visita, às 10h, a 27ª edição da Feira Internacional da Mecânica, no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo. Vale/MG - A Vale anuncia, no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, projeto de desenvolvimento para o Noroeste de Minas Gerais, com foco na produção de grãos na região. BB/Balança - O Banco do Brasil divulga balanço, antes da abertura do mercado, com os resultados do primeiro trimestre do ano. STF/PIS/Cofins - O Supremo Tribunal Federal (STF) reinicia o julgamento das ações que pedem a retirada do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) da base de cálculo da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins). Senado/ANTT - A Comissão de Infra-Estrutura do Senado sabatina, às 11 horas, Bernardo José Figueiredo Gonçalves de Oliveira, indicado pelo governo para o cargo de diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Senado/Biocombustíveis - Em audiência conjunta, duas comissões analisam os recentes questionamentos internacionais em relação ao impacto da expansão da produção de biocombustíveis sobre o preço dos alimentos. Appy/Reforma Tributária - O secretário de Política Econômica, Bernard Appy participa de audiência pública conjunta da Comissão Especial da Reforma Tributária e da Comissão de Seguridade Social e Família na Câmara dos Deputados. Câmara/Milho - A Câmara Setorial de Aves e Suínos se reúne em Florianópolis (SC) para discutir a conjuntura do mercado do milho e ações necessárias para garantir o abastecimento do produto no mercado interno.