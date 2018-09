Agenda Geral: Lula vai a compromissos no Piauí O presidente Luiz Inácio Lula da Silva inaugura, em Teresina (PI), o Hospital de Urgência Professor Zenon Rocha e o Centro Integrado de Reabilitação. Às 12h30, Lula assina ordens de serviço de início de obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e lança o Bolsa Formação, o Plano Habitacional para Policiais e o Pacto dos Territórios da Cidadania no Estado do Piauí. Confira outros destaques do dia: CNI/Indicadores - A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulga a pesquisa Indicadores Industriais referente ao mês de março, com informações sobre a venda real do setor, horas trabalhadas na produção, pessoal empregado e remuneração paga. Comitê/Termoelétricas - O desligamento das usinas termoelétricas que foram ligadas no final de janeiro para economizar água dos reservatórios das hidrelétricas deverá ser decidido na reunião que o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE). Orçamento/Ministros - Os ministros Paulo Bernardo (Planejamento, Orçamento e Gestão), Tarso Genro (Justiça) e Marina Silva (Meio Ambiente) participam do 35º Seminário Internacional de Orçamento Público. FGV/IPC-S - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8h, o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) de até 30 de abril. BC/Focus - O Banco Central divulga o relatório semanal Focus, com as projeções do mercado financeiro para diversos indicadores econômicos, como inflação, juros e PIB. Dieese/Cesta Básica - O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) divulga os resultados da Pesquisa Nacional da Cesta Básica realizada mensalmente em 16 capitais, bem como o valor do salário mínimo necessário. Caso Isabella/Promotoria - O promotor Francisco Cembranelli apresenta entre hoje e amanhã seu parecer ao relatório da delegada Renata Pontes, que solicitou a prisão preventiva do casal Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, indiciado pela morte da menina Isabella Nardoni. Stephanes/Japão - Para discutir biocombustíveis e as questões agrícolas em pauta na Organização Mundial do Comércio (OMC), o ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, recebe o ministro da Agricultura do Japão, Masatoshi Wakabayashi.