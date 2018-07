Agenda Geral: Lula vai à posse de Colom na Guatemala O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca, às 9h30, para a Cidade da Guatemala, onde assiste à posse do presidente eleito, Álvaro Colom. No início da noite, Lula segue para Havana, onde será recebido pelo presidente Raúl Castro e poderá ter encontro também com o presidente licenciado de Cuba, Fidel Castro. Confira outros destaques do dia: IBGE/Indústria - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9 horas, a Pesquisa Industrial Mensal - Emprego e Salário referente a novembro. Anatel/Relatório - O ouvidor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Aristóteles dos Santos, divulga, às 15 horas, o Relatório Analítico da Ouvidoria da Anatel que aborda temas como a reestruturação da agência, a revisão dos contratos de concessão da telefonia fixa e os novos regulamentos da telefonia fixa e móvel. BC/Pesquisa - O Banco Central divulga, a partir das 8h30, os resultados da sondagem semanal conhecida como Relatório Focus, com as projeções do mercado para os principais indicadores da economia, como juros, inflação, balança comercial, câmbio, Produto Interno Bruto (PIB), produção industrial, contas externas e investimento estrangeiro. Balança/Comercial - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) apresenta os números da balança comercial relativos à segunda semana de janeiro. Abimaq/IOF - A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) produziu um estudo sobre o impacto que o aumento do IOF terá sobre as vendas de máquinas. Shoppings/Liquidações - O presidente da Associação de Lojistas de Shopping fala sobre os resultados das primeiras liquidações de 2008. Alencar/Hospital - O vice-presidente José Alencar continua internado no Hospital Sírio Libanês, onde deu entrada na noite do último sábado. Conab/Inspeção - Uma operação especial de vistoria nos estoques governamentais de arroz e de café terá início hoje por técnicos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Durante duas semanas, cinco equipes fiscalizarão o arroz armazenado em 250 unidades, no Rio Grande do Sul, e em sete armazéns de café, em Minas Gerais.